Раде предложили ввести в Украине еще один государственный праздник: детали

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9574. В нем предлагается ввести в Украине новый праздничный день – День благодарения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

По мнению автора законопроекта, нардепа от партии "Слуга народа" Георгия Мазураша, праздник должен "поднять благодарность на общенациональный уровень (как это сделано в некоторых высокоразвитых странах), когда у каждого человека будет официальная возможность выразить благодарность всем тем, кому он желает это сделать" .

Законопроект был зарегистрирован 7 августа 2023 года. А сам День благодарения предлагается праздновать каждый год 22 октября.

Как считают специалисты, праздник может стать новым символом единства и взаимопомощи украинцев и укрепить патриотические чувства населения.

Напомним, в Украине официально изменили дату Рождества и еще несколько праздников. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Что этому предшествовало

Православная Церковь Украины приняла решение с 1 сентября 2023 года перейти на новоюлианский календарь. После чего в нашей стране некоторые праздники будут отмечать по-новому.

Верховная рада ранее приняла закон о переносе ряда праздничных дней. Все нововведения начнут действовать с 1 сентября.

Детальнее о том, какими будут новые даты праздников, а какие остаются неизменными – читайте в материале РБК-Украина.

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