В Раде призвали найти виновных в прекращении добычи газа "Укрнафтобуриння"

"Ситуация с остановкой добычи газа компанией "Укрнафтобуриння" является следствием именно таких решений КМУ и должно быть немедленно рассмотрено СНБО как чрезвычайное событие, реально угрожающее энергобезопасности страны - напомню, что речь идет о значительном объеме добычи природного газа около 1 млрд кубов в год", написал нардеп.

Он добавил, что актив был передан государственным структурам в конкретных целях, что отмечено в постановлении КМУ от 23 мая текущего года. В таком случае возникает вполне логичный вопрос к КМУ, АРМА, "Укрнафте" и депутатскому корпусу.

"В связи с прекращением управляющим ("Укрнафта") эксплуатации Сахалинского НГКР с 30 ноября 2023 года (приказ ЧАО ПК "Укрнафтобуриння" номер 116-АГД от 30.11.2023), результатом которого является полное прерывание функционирования активов и сбой в поста какого момента прекращается действие договора управления арестованными корпоративными правами "Укрнафтобуриння", если государством в лице Правительства было поручено АРМА обеспечить передачу активов на период до устранения риска сбоя и/или прерывания функционирования активов, а ПАО "Укрнафта" и Министерству обороны принять в соответствии с законодательством действующих мер, направленных на предотвращение прерывания функционирования активов и/или риска сбоя в поставках природного газа?" - добавил нардеп.

По его мнению, этот вопрос крайне важен, особенно если учесть поиск ответственных лиц за нанесенный ущерб и дальнейшую судьбу предприятия. Кстати, по словам Кучеренко, "Укрнафтобуриння" еще полгода назад было сверхприбыльной компанией.

Нардеп уверен, что главная сегодняшняя задача состоит в том, чтобы немедленно восстановить полноценную добычу газа, определить ответственных "за эти непрофессиональные действия" и передать дело правоохранителям.