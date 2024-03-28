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В Раде появляются некоторые безумные законопроекты, - евродепутат

Фото: Виола фон Крамон-Таубадель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Депутаты Верховной рады не всегда придерживаются демократических стандартов, предлагая законопроекты, которые не вписываются в правовую систему ЕС.

Об этом в интервью РБК-Украина сказала депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель.

"Мы видим некоторые, скажем так, тревожные признаки, и мы видим некоторые безумные законопроекты, которые не вписываются в acquis ЕС (правовую систему Евросоюза, - ред.), которые не вписываются в это стремление стать его членом", - сказала она.

Фон Крамон-Таубадель  выразила респект всем коллегам в Раде, всем коллегам, работающим в исполнительной власти, за разработку соответствующих законопроектов для членства в ЕС, затем за их принятие, затем за реализацию.

"Так что многое, безусловно, делается. И гораздо больше, чем ожидали многие в Европейском Союзе", - сказала она, отметив, что существует четкое единство в реформировании страны, продвижении правильных законопроектов, обеспечении того, чтобы все шло по европейскому пути.

"Но есть и второй аспект, и это управление, а управление значит инклюзивность, значит права оппозиции, значит парламентский плюрализм, значит включение гражданского общества, значит работу, скажем так, с местными экспертами, а не только с очень немногими людьми в президентской администрации", - добавила евродепутат.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, по состоянию на январь 2024 года большинство украинцев выражают недоверие государственному аппарату (чиновникам), которым не доверяют 75%. Также украинцы не доверяют политическим партиям (72%), Верховной Раде (70%).

Низкий уровень доверия и к депутатам. В декабре 2023 года большинство опрошенных не доверяли лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко (85%), лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко (81%), Петру Порошенко из фракции "ЕС" (74%), народным депутатам от "Слуги народа" Марьяне Безуглой (58,5%) и Давиду Арахамии (57%).

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