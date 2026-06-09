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В Раде появится новый депутат от партии "Голос": что о нем известно

16:30 09.06.2026 Вт
3 мин
Кандидат был связан с выборами в Грузии, Испании и Кыргызстане
aimg Анастасия Никончук
Фото: Николай Давидюк (аккаунт Николая Давидюка в сети Facebook)

Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации Николая Давидюка народным депутатом Украины. Кандидат уже подал необходимые документы и заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центральной избирательной комиссии Украины.

Во время очередного заседания Центральная избирательная комиссия рассмотрела пакет документов, поданный Николаем Давидюком, и зарегистрировала его народным депутатом Украины в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Решение было принято после проверки представленных материалов и соблюдения предусмотренной законом процедуры оформления депутатского мандата.

Николай Давидюк был избран на внеочередных парламентских выборах, состоявшихся 21 июля 2019 года. Он баллотировался по общегосударственному многомандатному избирательному округу от партии "Голос".

В избирательном списке политической силы Давидюк находился под номером 27.

Несмотря на регистрацию Центральной избирательной комиссией, полномочия народного депутата Микола Давидюк приобретет только после выполнения предусмотренной Конституцией процедуры.

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Официально он сможет приступить к исполнению депутатских обязанностей с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины. Именно после этого новый парламентарий получит все права и полномочия народного депутата.

Что известно о Николае Давидюке

Николай Иванович Давидюк — украинский политолог и политический консультант, специалист в сфере политической аналитики и избирательных процессов. Родился 18 июля 1988 года в селе Переспа Волынской области.

Получил высшее образование в Украинском государственном университете имени М. П. Драгоманова по специальности "испанский язык и зарубежная литература".

Дополнительно проходил стажировку в Гарвардском университете, что стало важным этапом его академического развития.

Профессиональную деятельность начал в политической среде еще в 2006 году, во время местных выборов в Киеве.

В 2008–2010 годах работал аналитиком в Комитете избирателей Украины, занимаясь мониторингом избирательных процессов и общественно-политических кампаний.

С 2011 года возглавляет аналитический центр "Политика", а также является инициатором создания "Форума новых политических лидеров".

С 2013 года является сертифицированным наблюдателем ОБСЕ и участвовал в мониторинге выборов в Грузии, Испании и Кыргызстане.

В 2019 году стал сооснователем общественно-политического движения "Действуй с нами" вместе с Мустафой Найемом.

В том же году работал политтехнологом партии "Голос" и был включен в избирательный список под номером 27 на внеочередных парламентских выборах.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что результаты переговоров и решений, принятых на саммитах Европейского союза, "Группы семи" и НАТО, которые проходят в июне и июле, способны существенно повлиять на дальнейший ход войны и определить ключевые параметры развития ситуации в Украине.

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