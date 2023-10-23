В Раде взялись за таксистов и курьеров: нардепы предлагают платить налоги по спецрежиму

Как указано на карточке документа на сайте парламента, проект закона в настоящее время предоставлен для обсуждения, и направлен на рассмотрение Комитета.

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины о введении специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности был инициирован 18 нардепами.

Для чего это нужно

Как пояснил один из авторов документа Железняк, новшество призвано упростить условия для легализации более 500 тысяч самозанятых лиц (курьеров, таксистов, мастеров маникюра, парикмахеров - всего 20 видов деятельности).

Кроме того, это позволит определить юридическую плоскость для деятельности онлайн-платформ в соответствии с требованиями Директивы об административном сотрудничестве (DAC7) по автоматическому обмену информацией операторов цифровых платформ, пояснил парламентарий.

Это связано с намерением гармонизации украинского законодательства с Европейским союзом, добавил он.

"Законом будет создано прозрачное и понятное регулирование деятельности онлайн-платформ. Ведь у одних только Uber, Bolt, Uklon, Glovo - более 300 тыс. самозанятых водителей и курьеров! (Этих платформ больше Kabanchik и т.д., их количество растет)", - рассказал Железняк.

Также отмечается, что подобная платформа для предоставления налоговых данных о доходах таких самозанятых лиц позволит решить проблему учета наличных поступлений.

"Это детенизация экономики и существенный шаг вперед в диджитализации налогов", - говорит Железняк.

Какие преимущества

Среди преимуществ для государства нардеп назвал:

дополнительные поступления в бюджет,

создание возможности "просто платить налоги" для более 500 тысяч самозанятых,

создание понятных условий деятельности "операторов цифровых платформ".

Какие преимущества для граждан:

упрощение и автоматизация учета,

низкий налог - 6% (для этой категории самозанятых не нужно регистрировать ФЛП, нанимать бухгалтеров, представлять отчетность).

"Налоговый спецрежим" - не обязателен для всех

Переходить на оплату налогов по такому специальному режиму украинцы смогут по желанию.

"Кто захочет - остается на привычной для себя системе, действующей сейчас". - объясняет парламентарий.