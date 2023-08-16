В Раде требуют от КГГА объяснений из-за строительного произвола и уничтожения исторических объектов

"По имеющейся в открытом доступе информации, Научно-исследовательский институт памятникоохранных исследований Министерства культуры Украины еще в 2015 году предлагал включить 415 объектов культурного наследия в перечень только что обнаруженных памятников архитектуры, истории, науки и техники нашего города. Среди этих памятников был и недавно снесен дом по адресу ул.Ярославская 13-Б. Согласно ЗУ "Об охране культурного наследия", органы охраны культурного наследия обязаны публиковать перечень только что выявленных объектов культурного наследия на своих официальных вебсайтах. к сожалению, такой список на официальном сайте Исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) отсутствует", - сообщила Шуляк.

В своем обращении нардеп просит предоставить список объектов, которые уже внесены в перечень только что выявленных памятников культурного наследия города Киева; объяснить, почему некоторые объекты не были включены в этот список; указать адрес, где можно найти официальный перечень только что обнаруженных объектов культурного наследия города Киева.

"История и архитектура - неотъемлемая доля украинской идентичности, и мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить это достояние для будущих поколений. Тем более, во время полномасштабной войны, когда россия уничтожает исторические памятники на каждой оккупированной территории", - резюмировала Шуляк.

Ранее Шуляк отмечала, что дом ул. Ярославская 13-Б не был включен ни в перечень памятников культурного наследия национального значения, занесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, ни в перечень памятников культурного наследия местного значения, занесенных в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, ни к перечню вновь выявленных объектов культурного наследия. То есть не имел защищенного законодательством статуса памятника культурного наследия или только что обнаруженного объекта культурного наследия.

В то же время нардеп подчеркнула, что найти перечень вновь выявленных объектов культурного наследия Киева на официальном сайте КГГА невозможно, ведь его там просто нет.

"Отсутствие такого перечня, напомню, является нарушением части второй статьи 14 ЗУ "Об охране культурного наследия" и игнорированием КГГА выполнения прямой обязанности", - отметила Шуляк.

Также глава профильного комитета отметила, что в законе №2851 о реформе градостроительства предусмотрены инструменты для мониторинга и контроля застройки, что позволит сохранить памятники архитектуры от злоупотреблений чиновников и злобных застройщиков.

"Открытые реестры, электронная подпись для всех участников процесса и усиленная ответственность - эти изменения делают невозможным нарушение градостроительного законодательства и будут способствовать ответственной застройке. Законом предусмотрен автоматический отказ в предоставлении права на строительство, реконструкцию или демонтаж памятников культурного наследия. Это существенный шаг в направлении обеспечения охраны уникальных объектов. Он означает, что строительные проекты, которые могут негативно повлиять на культурное наследие, будут тщательно проверяться, а достопримечательности получат самую высокую степень защиты", - резюмировала Шуляк.