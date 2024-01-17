В Раде отреагировали на провал голосования в Бундестаге о Taurus для Украины

"Только что связался со своими друзьями из Бундестага по поводу новости, что немецкий парламент якобы отказался передавать нам ракеты Taurus. Все оказалось проще", - сообщил Чернев.

По его словам, сегодня немецкий парламент голосовал за отдельный законопроект части оппозиции, который она хотела без согласования с другими вынести на голосование.

Законопроект, по его данным, был отклонен из-за нарушения процедуры и попытки использовать это для узкопартийного пиара.

"План внести на рассмотрение Бундестага совместный законопроект всех фракций остается в силе. Скорее всего, голосование за него состоится до 22 февраля. Итак, подготовка к "штурму" офиса Шольца (немецкого канцлера Олафа Шольца, - ред.) продолжается", - подчеркнул Чернев.

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 16 января, стало известно, что Христианско-демократический союз хочет вынести в Бундестаг вопрос передачи Taurus Украине.

Как отмечал лидер фракции ХДС Фридрих Мерц, такие ракеты могут помочь Украине оттеснить российские войска.

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