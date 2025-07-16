В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)

В Верховной Раде произошла стычка между народными депутатами Алексеем Гончаренко и Даниилом Гетманцевым. Конфликт возник из-за так называемой "соевой правки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Как пояснил Железняк, конфликт возник из-за нарушения регламента, но добавил, что трибуна пока не блокируется.

"Факт в том, что зал отклонил "соевую правку", но пытались манипулировать регламентом и все равно ее протянуть...", - пояснил Железняк.

"Соевая правка"

Во время заседания налогового комитета Рады 13 июня была обсуждена правка к законопроекту №13157, которая должна была ввести экспортную пошлину в размере 10% на рапс и сою, но в итоге парламент не поддержал ее.

Авторы правки:

заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский;

депутат Андрей Мотовиловец.

Как объяснял Кисилевский, введение 10%-й пошлины на вывоз сырья позволит нарастить экспорт продукции переработки.

Как пишут СМИ, против "соевых правок" выступили:

Европейская бизнес-ассоциация;

Всеукраинский аграрный совет.

Они же считают, что эти правки ударят по аграрному ВВП страны и будут противоречить европейскому курсу Украины.

Смена правительства

Отдельно стоит добавить, что во время сегодняшнего заседания Рады ожидается голосование за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. Для этого народным депутатам необходимо собрать 226 голосов.

Как объяснял Железняк, до конца дня члены правительства станут "и.о.", а "Слуги народа" внесут кандидатуру Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра. Голосование за избрание нового главы правительства состоится уже завтра, 17 июля.

О том как проходит процесс смены правительства - в материале РБК-Украина.