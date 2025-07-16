В Раде произошла стычка между нардепами: что известно (видео)
В Верховной Раде произошла стычка между народными депутатами Алексеем Гончаренко и Даниилом Гетманцевым. Конфликт возник из-за так называемой "соевой правки".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Как пояснил Железняк, конфликт возник из-за нарушения регламента, но добавил, что трибуна пока не блокируется.
"Факт в том, что зал отклонил "соевую правку", но пытались манипулировать регламентом и все равно ее протянуть...", - пояснил Железняк.
"Соевая правка"
Во время заседания налогового комитета Рады 13 июня была обсуждена правка к законопроекту №13157, которая должна была ввести экспортную пошлину в размере 10% на рапс и сою, но в итоге парламент не поддержал ее.
Авторы правки:
- заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский;
- депутат Андрей Мотовиловец.
Как объяснял Кисилевский, введение 10%-й пошлины на вывоз сырья позволит нарастить экспорт продукции переработки.
Как пишут СМИ, против "соевых правок" выступили:
- Европейская бизнес-ассоциация;
- Всеукраинский аграрный совет.
Они же считают, что эти правки ударят по аграрному ВВП страны и будут противоречить европейскому курсу Украины.
Смена правительства
Отдельно стоит добавить, что во время сегодняшнего заседания Рады ожидается голосование за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. Для этого народным депутатам необходимо собрать 226 голосов.
Как объяснял Железняк, до конца дня члены правительства станут "и.о.", а "Слуги народа" внесут кандидатуру Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра. Голосование за избрание нового главы правительства состоится уже завтра, 17 июля.
О том как проходит процесс смены правительства - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.