В Раде опровергли достижения национализированной "Укрнафты"

Нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на финансовые документы о деятельности Укрнефти заявил, что заявления об успехе национализированной Укрнефти при новом государственном менеджменте на самом деле похоже на "распил денег новыми руководителями предприятия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа.

По мнению депутата, результаты, которые представляются как достижения, являются манипуляцией, базирующейся на перераспределении ресурсов между "Укрнафтой" и "Укртатнефтью", которыми руководит один человек - Сергей Корецкий.

Гончаренко обращает внимание на то, что рост дохода "Укрнафты" в 2023 году более чем на 100% (до 95,1 млрд грн) сопровождается снижением доходов "Укртатнафты" Если в 2021 году ее чистый доход составлял 51 млрд грн, то в 2023 году он существенно упал, и, по словам нардепа, именно это перераспределение позволило создать иллюзию успеха "Укрнафты".

Существенное влияние на прибыль "Укрнафты", по данным Гончаренко, оказала реализация природного газа, добытого еще в 2007-2013 годах, которое "Укрнафта" получила от "Укртрансгаза" в марте 2022 года в результате многолетних судебных баталий с "Укртрансгазом" и НАК "Нафтогаз" Украины".

Гончаренко рассказал, что себестоимость этого ресурса составляла около 600 млн грн, тогда как продажи по современным ценам принесли компании более 10 млрд грн.

Депутат задает вопрос о том, можно ли это считать эффективным управлением, если речь идет об использовании устаревших активов.

"Хотя, на самом деле, прибыль могла быть значительно больше, если бы, например, Корецкий решился реализовать также другие активы "Укрнафты" (скважины, спецразрешения, инфраструктурные объекты), но можно ли в таком случае это считать "управленческим" успехом. Напомню, государство отчуждало акции ПАО "Укрнафта" более чем в 12 000 акционеров для обеспечения Министерства обороны нефтепродуктами в условиях войны с РФ", - задается вопросом Гончаренко.

"По заявлениям Корецкого об уплате "Укрнефтью" в государственный бюджет 78 млрд грн налогов за два года, депутат отмечает, что аудит подтвердил значительно более низкие суммы. В частности, в 2023 году было уплачено лишь 25,8 млрд грн без учета дивидендов. Гончаренко предполагает, что в отчет могли быть включены результаты предыдущих лет или даже платежи от имени "Укртатнафты".

"Не являемся ли мы свидетелями банального "распила" активов ради целей пиара отдельно взятого "комбинатора" от власти, при банальном ограблении акционеров, которым государство обязалось вернуть акции после окончания войны?!" - добавляет Гончаренко.