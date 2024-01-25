В Раде рассказали, что планируют делать с долгостроями и недостроями

По ее словам, у государства пока нет актуальных данных по поводу того, каким фондом недостроенного жилья она оперирует и точного количества граждан, проинвестировавших в незавершенное строительство. Поэтому проведение вместе с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры соответствующей инвентаризации позволит максимально четко определить масштабы проблемы.

"Проблема недостроев и долгостроев для Украины, как мы видим, к сожалению не нова. Только на примере столицы есть куча показательных кейсов: сначала печально известные дома Войцеховского, потом Укрбуд, Аркада, теперь Киевгорстрой. Это десятки тысяч украинских семей, которые до сих пор не получили ключей от своего дома. Нужно искать возможные пути решения этих вызовов по всей стране, а также укреплять законодательство в строительной сфере, чтобы сделать невозможным повторение подобных ситуаций", - подчеркнула Шуляк.

Важным шагом к этому, по словам главы профильного комитета, стал закон о регистрации специального имущественного права, заработавший в конце прошлого года. Теперь все застройщики должны регистрировать специальные имущественные права на свои объекты в Государственном реестре прав на недвижимое имущество (ГРПНИ), а для этого должны зарегистрировать каждую квартиру как составную часть дома в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭСБ).

Эта система не упустит регистрацию, если застройщик предварительно не получил технические условия, градостроительные условия и ограничения, не внес данные на проектирование, проектную документацию с идентификатором и экспертный отчет. Кроме того, в системе обязательно должна быть утверждена проектная документация, а также документ, дающий право на выполнение строительных работ.

"Фактически такая многоэтапная проверка алгоритмами электронной системы перед регистрацией специального имущественного права является дополнительной гарантией для инвестора, что застройщик строит в соответствии с действующим законодательством", - пояснила Шуляк.

По состоянию на сегодня, отметила она, уже состоялось несколько десятков регистраций специального имущественного права, то есть процесс запущен и набирает обороты. И это, по мнению парламентарии, немаловажный шаг к созданию прозрачных правил игры на рынке девелопмента и еще один предохранитель для появления новых проблемных кейсов.

Впрочем, для успешного решения вопроса с долгостроями и недостроями крайне важна еще и готовность местной власти приобщаться к поиску оптимальных путей решения каждого конкретного кейса, убеждена Шуляк.

Показателен в этом плане кейс Долинского общества Ивано-Франковской области, где органы местной власти передали несколько объектов незавершенного строительства из государственной собственности в коммунальную и достроили их по всем современным стандартам, включая энергоэффективность, за счет местного бюджета. А ключи новых квартир в них передали семьям наших военных.

Чтобы подобных проектов на местах становилось больше, в Верховной раде недавно принял законопроект №10202, дающий исполнительным органам местного самоуправления полноценное право на заказ ремонта или комплексного восстановления объектов социальной и производственной инфраструктуры, а также жилых домов.

"Надеюсь, что после принятия законопроекта №10202 таких важных инициатив, как в Долинской общине, станет больше. Потому что это и развитие городов, и социальная справедливость, и, собственно, это ощущение ОМС- полноценные субъекты в системе государственного управления", - подчеркнула Шуляк.

Помочь с поиском инструментов решения проблем недостроев и долгостроев могут публичные консультации и привлечение экспертной среды для наработки соответствующих решений.

По мнению Шуляка, целесообразным для этого будет применить такой инструмент как публичные консультации. Опыт их проведения уже стал показательным при совершенствовании программы государственной компенсации за поврежденное и уничтоженное в результате российского вторжения "єВідновлення", когда во время общественных обсуждений удалось выявить нуждающиеся в совершенствовании моменты и совместно найти решения, как их улучшение.