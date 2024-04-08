В Раде рассказали, когда ТЦК смогут получить данные реестров о военнообязанных

Она выразила надежду, что в течение нескольких месяцев этот процесс станет эффективным.

"Ведь мы делаем информационной, электронной нашу воинскую часть. Мы делаем все для того, чтобы все эти процессы упростить для нашего военного руководства", - сказала Мошенец.

Также заместитель председателя парламентского Комитета отметила, что законодательная база уже создана, и вопросы остаются только "к конкретным исполнителям".

Реестр "Оберег"

Напомним, в 2023 году в Украине запустили электронный Реестр военнообязанных "Оберег". Доступ к нему имеют Минобороны, Генеральный штаб, территориальные центры комплектования (ТЦК), другие структуры, а сами военнообязанные могут проверить свои данные, для чего нужно обратиться в ТЦК.

Реестр содержит информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет.

В него вносят следующие данные:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство

место жительства и пребывания

семейное положение (наличие детей)

образование, профессия, место работы

состояние здоровья

военно-учетная специальность

Также в реестр заносят сведения о родителях, реквизитах внутреннего и загранпаспорта, ИНН, оцифрованный образ лица, данные о выезде за границу, судимость и т.д.