В Раде рассказали, опыт каких стран Украина адаптирует для проведения жилищной реформы

Наиболее распространенными жилищными моделями в странах с развитой экономикой являются аренда и наем, ипотека, лизинг и ссуда, социальное возмещение расходов на жилье. Зато в развивающихся экономиках ставка в свое время была сделана на приватизацию недвижимости, а также на внедрение частной собственности как единственного способа решения жилищного вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елена Шуляк, комментируя исследование относительно правовых моделей обеспечения жильем в странах ЕС.

По ее словам, как свидетельствуют данные исследования, типичной историей не только для Украины, но и для большинства стран бывшего социалистического лагеря является преимущество права частной собственности над арендными отношениями. Это является следствием масштабной приватизации жилья в 90-х годах, в результате которой государственный жилищный фонд фактически был утрачен.

Однако, в странах ЕС процент частной собственности значительно ниже из-за того, что эффективно работает сразу несколько инструментов решения жилищного вопроса. В целом речь идет о четырех типах проживания граждан в помещениях: простая частная собственность, собственность с ипотекой, аренда по рыночной цене, аренда по сниженной цене или бесплатно.

Более того, отметила Шуляк, одной из наиболее показательных тенденций в сфере жилищной политики в странах ЕС является интеграция таких рыночных институтов, как общественный сектор жилья, жилищная помощь, дотации жилищного строительства, субсидирование квартирной платы, формирование ипотечных государственных корпораций. Это, акцентировала Шуляк, полностью соответствует курсу жилищной реформы, которая началась с принятием в первом чтении законопроекта "Об основных принципах жилищной политики" (№12377).

"Как свидетельствуют результаты приведенного исследования, в Швеции в частной собственности находится 7,2% недвижимости, обремененное ипотекой или кредитом - 41,4%, по 17% - в частной и социальной аренде и 17,4% - в найме на правах владения. В Нидерландах жилье распределено следующим образом: 7,7% - частное жилье, 60,1% - обремененное, 7% жилья находится в частной аренде и 25,2% - в социальной. Примечательна практика Дании, где при 14% частной собственности, 46,9% ипотеки и 39% простой аренды поощряется отказ от личного имущества путем введения высоких налогов на землю и безналоговых платежей за ее продажу", - отметила Шуляк.

Она сообщила, что результатом жилищной реформы в Украине должно стать появление сразу нескольких инструментов решения жилищного вопроса, которые, собственно, уже много лет эффективно работают в ЕС. Речь идет, в частности, о нескольких государственных ипотечных программах, лизинге, и, конечно, появление социального жилья, которое можно будет взять в социальную аренду и воспользоваться возможностью аренды с правом выкупа.

"Во-первых, это логическая часть нашей евроинтеграции. Во-вторых, это наше обязательство перед ЕС в рамках программы Ukraine Facility, по которой мы получаем 50 млрд евро. Поэтому понятно, что мы адаптируем успешный европейский опыт, эффективность которого была доказана на практике", - отметила Шуляк.

Парламентарий напомнила, что сейчас продолжается активная отработка правок к принятому в первом чтении законопроекту №12377 - на базе Комитета создана соответствующая Рабочая группа. Ожидается, что законопроект ко второму чтению будет готов уже осенью, поскольку по условиям Ukraine Facility дедлайном является 4 квартал 2025 года.

"Параллельно идет работа над созданием законопроекта о социальном жилье, из которого оно будет предоставляться в социальную аренду. Для этого законопроекта в Ukraine Facility и стоит дедлайн 4 квартал 2025 года. Однако, все это лишь первые шаги к реформе, но без них, то есть без качественной законодательной основы, нам не удастся ее реализовать", - резюмировала Шуляк.