RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде раскритиковали работу Лысенко в ЦПД: не видно результатов противодействия фейкам

Фото: нардеп Георгий Мазурашу (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Центр противодействия дезинформации, который изначально возглавляла Полина Лысенко, не очень эффективно противодействует информационным атакам на Украину, угрожающим национальной безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от фракции "Слуга народа" Георгия Мазурашу.

По его словам, о деятельности этого центра в принципе сложно что-либо сказать из-за отсутствия видимых результатов.

"По названию я понимаю, что это за центр, но чем там занимаются и что они делают, я не особо в курсе. И если реагировать на название и на то, что мы имеем в информационном поле, то либо у этого центра недостаточно возможностей и инструментария для эффективной работы, либо, возможно, он не очень эффективно работает. Я не вижу признаков серьезного противодействия фейковым, лживым и манипулятивным атакам, которые проводятся регулярно в нашей стране", - отметил он.

В то же время нардеп указал на большое количество внутри Украины манипулятивных атак, с которыми центр никак не боролся.

"У нас преобладают инфоатаки, которые, к сожалению, по моему мнению, угрожают национальной безопасности, потому что расшатывают общество, людей, страну. И в воюющей стране мы не можем не обращать внимания на этот вопрос. К слову, и законопроект, нацеленный на борьбу против ботоферм и анонимных фейкометов (№ 9223), сразу же был массированно манипулятивно атакован с привлечением тех же ботоферм. К сожалению, и многие, не причастные к деятельности этих ботоферм, подвергаются манипулятивным воздействиям и помогают распространять ложь, некорректные интерпретации. Это как раз касается противодействия распространению дезинформации, угрожающей национальной безопасности", - добавил он.

Мазурашу отметил также, что отсутствие должной работы в направлении противодействия дезинформации негативно влияет и на боевой дух защитников Украины.

"Вообще есть проблемы, когда в публичной плоскости распространяется ложь и манипуляции, это всегда неприятно. Но одно дело, когда "сосед на соседа написал, что тот украл курочку", и они потом разбираются. И совсем другое дело, когда это касается того, что угрожает нашему государству, когда бросают всякие такие манипулятивные вещи, которые массово влияют на настроения людей, в определенной степени даже на обороноспособность, потому что эти атаки нередко цепляют и наших защитников, то есть влияют не наилучшим образом на их настроения. Им и так тяжело, когда они там, рискуя здоровьем и жизнью, защищают Отечество, а здесь им вкладывают в уши о каких-то "властных изменах", - это, разумеется, не лучшим образом сказывается на их боеспособности", - добавил он.

Нардеп также раскритиковал ситуацию, при которой Лысенко после получения должности заместителя директора НАБУ не допустила к работе журналистку Ольгу Комарову, одержавшую победу в открытом конкурсе.

"Если она причастна к тому, что человек, который прошел прозрачно конкурс на должность и был непонятным образом "перечеркнут" и не смог приступить к работе, то это противоположно тому, чем должно заниматься НАБУ и антикоррупционные органы, мне кажется", - констатировал он.

Резюмируя, Мазураш подчеркнул, что основная задача Центра противодействия дезинформации должна заключаться в том, чтобы, не допуская наступления на свободу слова, решительно бороться против манипуляций и лжи в публичной плоскости.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народа