В Раде раскритиковали работу Лысенко в ЦПД: не видно результатов противодействия фейкам

По его словам, о деятельности этого центра в принципе сложно что-либо сказать из-за отсутствия видимых результатов.

"По названию я понимаю, что это за центр, но чем там занимаются и что они делают, я не особо в курсе. И если реагировать на название и на то, что мы имеем в информационном поле, то либо у этого центра недостаточно возможностей и инструментария для эффективной работы, либо, возможно, он не очень эффективно работает. Я не вижу признаков серьезного противодействия фейковым, лживым и манипулятивным атакам, которые проводятся регулярно в нашей стране", - отметил он.

В то же время нардеп указал на большое количество внутри Украины манипулятивных атак, с которыми центр никак не боролся.

"У нас преобладают инфоатаки, которые, к сожалению, по моему мнению, угрожают национальной безопасности, потому что расшатывают общество, людей, страну. И в воюющей стране мы не можем не обращать внимания на этот вопрос. К слову, и законопроект, нацеленный на борьбу против ботоферм и анонимных фейкометов (№ 9223), сразу же был массированно манипулятивно атакован с привлечением тех же ботоферм. К сожалению, и многие, не причастные к деятельности этих ботоферм, подвергаются манипулятивным воздействиям и помогают распространять ложь, некорректные интерпретации. Это как раз касается противодействия распространению дезинформации, угрожающей национальной безопасности", - добавил он.

Мазурашу отметил также, что отсутствие должной работы в направлении противодействия дезинформации негативно влияет и на боевой дух защитников Украины.

"Вообще есть проблемы, когда в публичной плоскости распространяется ложь и манипуляции, это всегда неприятно. Но одно дело, когда "сосед на соседа написал, что тот украл курочку", и они потом разбираются. И совсем другое дело, когда это касается того, что угрожает нашему государству, когда бросают всякие такие манипулятивные вещи, которые массово влияют на настроения людей, в определенной степени даже на обороноспособность, потому что эти атаки нередко цепляют и наших защитников, то есть влияют не наилучшим образом на их настроения. Им и так тяжело, когда они там, рискуя здоровьем и жизнью, защищают Отечество, а здесь им вкладывают в уши о каких-то "властных изменах", - это, разумеется, не лучшим образом сказывается на их боеспособности", - добавил он.

Нардеп также раскритиковал ситуацию, при которой Лысенко после получения должности заместителя директора НАБУ не допустила к работе журналистку Ольгу Комарову, одержавшую победу в открытом конкурсе.

"Если она причастна к тому, что человек, который прошел прозрачно конкурс на должность и был непонятным образом "перечеркнут" и не смог приступить к работе, то это противоположно тому, чем должно заниматься НАБУ и антикоррупционные органы, мне кажется", - констатировал он.

Резюмируя, Мазураш подчеркнул, что основная задача Центра противодействия дезинформации должна заключаться в том, чтобы, не допуская наступления на свободу слова, решительно бороться против манипуляций и лжи в публичной плоскости.