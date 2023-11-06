В Раде разъяснили детали перехода на рекрутинг вместо призыва в течение 5 лет

Депутат в контексте запланированного перехода на рекрутинг вместо призыва на протяжении пяти лет призвал различать мирное время и военный режим.

"Потому что во время военного - основная цель, чтобы у нашей армии было достаточно людей. Контрактная основа - это более, по моему мнению, для мирного времени будет", - сказал он.

Обучение вместо "срочки"

Власти Украины намерены отказаться от срочной службы, вместо которой граждане призывного возраста будут проходить интенсивное обучение в своих высших учебных заведениях, рассказал Чернов.

Это будет не номинальная военная кафедра, а реальная подготовка будущего кадрового резерва для нашей армии, добавил депутат.

"Опять же рекрутинг - это о том, что люди будут набираться, основываясь на их образовании, которое они имеют, и чтобы они были максимально полезны войску. А не так, как, к сожалению, это бывает сейчас. Когда мы "микроскопом забиваем гвоздь". Поскольку некоторые люди образованием, которое может быть полезно в определенных подразделениях, сейчас сидят в окопах и отбивают атаки", - подчеркивает Чернов.

Какие цели перехода на рекрутинг

По словам председателя Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, одной из главных целей этого прогнозируемого или планового перехода на 5 лет является интеграция Украины в евроатлантическое сообщество и внедрение стандартов НАТО по рекрутингу и контрактной службе.

"Вот все это в общем, я надеюсь, позволит нам иметь современную европейскую или евроатлантическую армию в Украине за 5 лет", - разъяснил он.

Что с военными кафедрами

Также Чернов назвал военную кафедру "только звеном по цепочке военной подготовки".

"Потому что сегодня мы должны иметь как можно больше людей подготовленных к военной службе. Потому что, к сожалению, наш агрессивный сосед никуда не денется даже после нашей победы", - сказал нардеп.

Таким образом, в Украине ставят за цель, чтобы базовые "военные" навыки "имели практически все".

"И в школе должны проводить не только там один урок ДПЮ в неделю, а, например, реальные курсы тактической медицины. Базовые навыки для любого военнослужащего, плюс ко всему должно проходить собрание", - высказался он.

Модели обучения

Чернов также добавил, что в настоящее время могут прорабатываться разные модели подхода к такому постоянному обучению.

"Например, собрание раз в два года для всех людей призывного возраста или окончивших военную кафедру после этого. Сейчас работаем над моделью. К примеру, это швейцарская, израильская модель или другая. То есть, без срочной службы, но все равно с постоянным обучением и постоянным повышением навыков военной службы", - поясняет депутат.

Рекрутинг вместо призыва

Ранее Министерство обороны Украины объявило об утверждении новой концепции набора в армию, которая, в частности, предусматривает отказ от срочной службы и введение рекрутинга.

Однако, как отметила заместитель главы Минобороны Наталья Калмыкова, пока продолжается полномасштабная война, призыв будет оставаться.

По словам чиновника, утвержденная концепция является рамочным документом, который определяет видение того, как конкретно будет развиваться система работы с личным составом. Концепция предусматривает разработку дорожной карты, которая опишет сроки ее реализации на период до 2028 года.

Больше о том, что предполагает утвержденная концепция Минобороны - читайте по ссылке.