Раде рекомендуют направить налоги с банковских сверхприбылей на УЗ

"Пассажирские перевозки остаются в Украине социальными по своей сути. Их реальная себестоимость и близко не покрывается стоимостью билетов", - пояснил он.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения убытки УЗ от военных действий превысили $4 млрд.

"В довоенные времена в Украине был только один бизнес, который стоил более $4 млрд. А здесь убытки только одной госкомпании более 4,3 млрд", - подчеркнул эксперт.

По его словам, при этом расходы компании резко выросли: промышленная инфляция с 2022 года составила +176%, дизельное топливо подорожало на 57%, рыночные зарплаты - на 65%. Но зарплаты железнодорожников с апреля 2024 года не пересматривались.

"Резервы давно закончились. Возникли серьезные сложности даже с обслуживанием внешнего долга. И если сегодня не принять решения, которые дадут компании ресурсы для восстановления и поддержания ликвидности, как аналитик, я считаю, что риски остановки становятся очень высоки", - предостерег Амелин.

Он также подчеркнул, что источником финансирования для поддержки УЗ могут стать сверхприбыли банков, которые аккумулируются в столице.

"За январь-июль 2025 года в Киеве собрано налога на прибыль предприятий - 16,7 млрд грн, что составляет 97% годового плана. Соответственно, то, что будет собираться в августе - декабре, будет перевыполнением сверх плана и не влияет на жизнедеятельность столицы", - пояснил он.

"Несмотря на критичность ситуации, решение есть. Во вторник в ВР будет рассматриваться законопроект 13439-3 о внесении изменений в Госбюджет-2025. Речь идет о дополнительном ресурсе для Резервного фонда, в частности на финансирование железнодорожного транспорта - АО "Укрзализныця", - отметил Амелин.

Напомним, законопроект №13439-3 должен дать 8 млрд грн в резерв бюджета для финансирования железной дороги