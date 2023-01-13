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Раде предлагают снять пошлины и НДС на ввоз квадрокоптеров

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Украина, Пятница 13 января 2023 22:53
Раде предлагают снять пошлины и НДС на ввоз квадрокоптеров Фото: украинские военные смогут дешевле получать квадрокоптеры и другую необходимую технику (facebook.com.usofcom)
Автор: Татьяна Зарембо

В Верховной раде зарегистрировали законопроект о ввозе квадрокоптеров без НДС и пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта №8360.

Как стало известно, в пятницу, 13 января, зарегистрирован законопроект о содействии ввозу беспилотных летательных аппаратов. Проект закона №8360 и связанный с ним №8361 подписали более 80 народных депутатов.

В пояснительной записке народные депутаты предлагают освободить от налога на добавленную стоимость и пошлины импорт коптеров (дронов) и некоторой другой техники, необходимой для военных, а именно: тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Верховная рада взяла за основу законопроекты о введении электронной акцизной марки на алкоголь и табачные изделия.

Кроме того, ранее мы писали, что ВР приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

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