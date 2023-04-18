В Раде предлагают запретить россиянам владеть землей в Украине

Документом предлагается установить запрет получать право собственности на землю, земельные участки, леса, недра, пользоваться водными объектами. Это касается государства-агрессора и его граждан, юридических лиц и международных объединений, организаций, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством государства-агрессора.

В Земельном кодексе Украины закрепляется положение, согласно которому не допускается продажа земельных участков государственной или коммунальной собственности.

Также предлагается предположить, что какая-либо деятельность россиян в исключительной (морской) экономической зоне Украины запрещена.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, РФ начала широкомасштабную вооруженную агрессию против Украины. "Нарушая законы и обычаи войны, оккупационные войска, другие вооруженные формирования и преступные организации, подконтрольные России, осуществляют систематические разрушения гражданской инфраструктуры, наносят непоправимый ущерб экологической системе Украины, целенаправленно уничтожают украинскую природу", - говорится в документе.

В таких обстоятельствах право собственности РФ и подконтрольных ей лиц на природные ресурсы (национальные богатства) Украины представляет прямую угрозу национальным интересам.

Авторы проекта отмечают, что осуществляемая РФ во время полномасштабного вторжения в Украину политика экоцида должна быть осуждена как на национальном, так и на международном уровнях.