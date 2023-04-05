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Почти нет разницы: как украинцы относятся к обычным жителям Россиии и московскому режиму

Новина українською →
Украина, Среда 05 апреля 2023 15:19
Почти нет разницы: как украинцы относятся к обычным жителям Россиии и московскому режиму Фото: большинство украинцев не любят жителей России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Спустя год после начала войны 77% украинцев негативно относятся к гражданам России. О положительном отношении заявили 2% респондентов, о нейтральном - 14%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Центра Разумкова .

По данным опроса, подавляющее большинство (97%) респондентов негативно относятся к правительству и Государственной думе России.

Почти нет разницы: как украинцы относятся к обычным жителям Россиии и московскому режиму

Положительное отношение к гражданам России выражают по 4% жителей Восточного и Южного регионов, 2% обитателей Центрального региона и 0% обитателей Западного региона. Отрицательное отношение - соответственно 70%, 56,5%, 80% и 84%.

Среди общающихся дома преимущественно на украинском языке положительное отношение к гражданам России выражают 0,6%, среди общающихся на русском - 5%, негативное отношение - соответственно 82% и 59,5%.

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Напомним, по данным опроса "Левада-центра", в конце марта 2023 года 72% жителей России поддерживают войну против Украины.

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