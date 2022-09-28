В Раде предлагают обеспечить военным 10-дневные отпуска

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" о предоставлении военнослужащим отпусков во время действия военного положения.

Документом предлагается предоставить возможность предоставления военнослужащим во время действия военного положения отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, во время военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам продолжительностью не более 10 календарных дней.

"Вместе с тем, на практике существует гораздо больше случаев, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо, и, наоборот, когда возможность увидеть семью, родных важна для военнослужащего, особенно во время действия военного положения, ведения военных (боевых) действий", - говорится в документе.