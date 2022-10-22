В Раде предлагают признать Беларусь оккупированной Россией территорией

Один из авторов проекта народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал текст постановления.

Документ предлагает констатировать тот факт, "что Республика Беларусь является временно оккупированной территорией, Российская Федерация - страной-оккупантом, а режим Лукашенко - нелегитимным правительством".

Также в проекте отмечается, что белорусский народ страдает от двойной оккупации - с одной стороны, режим Лукашенко, нелегитимный после майского референдума 1995 года и т. н. "выборов" 2020 года, которые превратили страну в концлагерь, с другой стороны - от режима Путина, который задолго до августа 2020 года стал единственной опорой Лукашенко и непосредственно используется для решения задач в военной сфере.

Планируется обращение к государствам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки, другим государствам с просьбой признать территорию Республики Беларусь временно оккупированной Российской Федерацией и по результатам признания оккупации Беларуси Российской Федерацией: