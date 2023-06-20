В Раде предлагают штрафовать валютные обменники за отказ проводить операции

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Проблема "изношенных" долларов

В мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

НБУ дал разъяснение, согласно которому банки Украины и обменные пункты имеют право брать дополнительную комиссию только за прием иностранных банкнот, имеющих значительные повреждения, или банкноты, изъятые иностранным государством из обращения.

Дополнительная комиссия может взиматься при приеме банкнот, получивших при обращении один или несколько признаков повреждения. Не может быть никаких ограничений в отношении долларов США серии 1996 года и выпущенных ранее. Также банки должны принимать купюры с незначительными повреждениями.

НБУ провел с банками и обменными пунктами несколько встреч. Однако проблема до сих пор не решена, из-за чего финансовый комитет Верховной рады снова заслушает руководство НБУ по проблеме комиссий банков и обменных пунктов при приеме якобы изношенных долларовых купюр.

Подробнее о проблеме читайте в материале "Валютный беспредел. Обмен "старых" долларов вышел из-под контроля: кто виноват и что делать".