В Раде предлагают приравнять коррупцию к госизмене, но с одним отличием

Маслов отметил, что зарегистрировал в Верховной раде законопроекты, которые находятся на рассмотрении в правоохранительном комитете. Они предусматривают изменения в Уголовный кодекс по части коррупционных правонарушений в сфере правосудия.

Как объяснил нардеп, изменения касаются не только судей, но и тех, кто предлагает и берет взятки.

"Мы предложили повысить уголовную ответственность, в том числе до максимального срока - до пятнадцати лет лишения свободы, особенно во время военного положения, во время войны. Поэтому я воспринимаю и разделяю эту позицию, что во время войны коррупционные правонарушения, непосредственно связанные с вопросами обороны или с важнейшими государственными вопросами, должны наказываться максимально строго", - объяснил Маслов.

По словам нардепа, несмотря на то, что коррупцию хотят приравнять к госизмене, заниматься расследованием этих преступлений все же будут антикоррупционные органы, а не СБУ.

"Для меня главное - это содержание законопроекта, его общественная значимость. И мы в нем предлагаем приравнять топ-коррупцию в сферах обороны и основ государственности к государственной измене, потому что де-факто это подрыв государства. Относительно подследственности мы не предлагаем в законопроекте менять подследственность", - добавил он.

Что этому предшествовало

Напомним, после ряда громких коррупционных скандалов президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о коррупции во время войны. Глава государства заявил, что коррупцию нужно приравнять к государственной измене.

"Я поставил задачу. Законодателям будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Я понимаю, что это не может действовать постоянно, но на военное время, я думаю, это поможет", - сказал президент.