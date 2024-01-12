В Раде прогнозируют негативную реакцию Запада на нарушение Конституции, связанное с мобилизацией

Инициатива Кабинета министров по введению усиленных мобилизационных мероприятий заставит украинцев искать пути нелегального выезда из страны и, как следствие, спровоцирует рост коррупции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на внефракционного народного депутата Юлию Яцик.
По ее словам, нынешние законодательные инициативы касательно мобилизации содержат определенные несогласованности. Тем не менее, учитывая то, что поданный Кабмином проект закона отозван, должен быть подан новый законопроект с замечаниями и Генерального штаба, и Минобороны, и депутатов профильного комитета. Яцык пояснила, что жесткая мобилизация спровоцирует ряд проблем, с которыми государству будет тяжело справиться.
Нардеп убеждена, что жесткая мобилизация непременно приведет к новому оттоку населения, который зачастую станет нелегальным и коррумпированным.
"Жесткая мобилизация однозначно спровоцирует не только отток населения – легальным и нелегальным способами, а еще у нас появятся и неконтролируемые дополнительные источники обогащения. Сейчас во время рассмотрения и во время работы Временной следственной комиссии по нарушению прав военнослужащих к нам поступает информация о том, что на блокпостах за невручение повестки человек платит. То есть, с него требуют тысячу гривен… Кроме того, это и дополнительные несанкционированные обогащения членов ВЛК, которые там могут дорисовывать определенные диагнозы для того, чтобы человек был предприимчив к мобилизации. Ну, и военкомов, в том числе", - пояснила она.
Вдобавок ко всему, считает народный депутат, украинские беженцы, ранее выехавшие из страны, и вовсе не захотят возвращаться обратно.
"Сейчас все социальные сети взорвались видео: а для чего возвращаться? Есть ли какие-то дополнительные условия, есть ли какие-то, возможно, льготы в налогах для тех людей, кто желает вернуться, или какие-то там кредиты, или еще что-то. Ничего такого нет, нет программ для людей, которые вынужденно покинули Украину, особенно с временно-оккупированных территорий, когда оставили там вообще все. Для них не только нет программы, им еще даже урезали выплаты", - подчеркнула парламентарий.
Вместе с тем Яцык не сомневается, что страны Запада негативно отреагируют на нарушение Конституции Украины, связанное с усиленной мобилизацией.
"Западные партнеры могут отреагировать негативно на призыв людей к мобилизации, потому что на это они и выделяют оружие и средства, но они могут негативно отреагировать на осуществление этого с нарушением Конституции", - сказала она.
Она также добавила, что сейчас в украинском бюджете недостаточно средств для проведения новых мобилизационных мероприятий, тем более, если говорить о призыве в армию дополнительных 500 тысяч украинцев.
В конце декабря Кабмин внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. В документе правительство, в частности, предлагало снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень не подлежащих мобилизации категорий, а также рассылать повестки в ТЦК по электронной почте.
Однако законопроект вызвал критику со стороны оппозиции, а омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые предложения документа противоречат Конституции. После этого в парламентском комитете по обороне решили обсудить изменения в законопроект вместе с военным руководством.
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