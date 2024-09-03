В Раде пояснили, почему пока отказались от налога на посылки

В Верховной Раде пока отказались от введения налогов на посылки из-за границы стоимостью менее 150 евро. Но к идее вернутся и предоставят переходный период.
Об этом глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сказал в интервью РБК-Украина.
"Эта норма снята", - сказал он.
По его словам, логика здесь такая же, как и с налогом на роскошь – он касается ограниченного круга граждан, фискальный ресурс невелик (8 млрд гривен потенциальных поступлений в год). "Поэтому от него отказались именно в этом законопроекте, выбрав другую концепцию", – добавил он.
Гетманцев убежден в том, что мы должны это сделать, не резко, условно за один день, а предоставить переходный период участникам рынка.
Депутат рассказал, что основная логика этого решения даже не фискальна. Логика состоит в защите отечественного товаропроизводителя и отечественного ритейла.
"Согласно заявлениям, которые мы получили от крупных компаний, таких как Intertop, Modna Kasta, Rozetka, они уйдут с рынка как можно дольше в конце 2025 года из-за конкуренции, которую им создают крупные международные компании, использующие упомянутую льготу по налогообложению международных посылок, продавая свой товар через логистические склады, организованные на территории Польши", - пояснил Гетманцев.
Гетманцев опроверг информацию, что эту норму пролоббировали крупные ритейлеры. "Нет, это неправда. У нас есть законопроект №5810, разработанный еще три года назад. Кабинет министров подал его еще до полномасштабной войны на выполнение Соглашения об Ассоциации с ЕС, согласно которому облагаться налогом должны международные посылки начиная от "нулевой" стоимости. И, я думаю, когда в 2024 году Минфин разрабатывал налоговый законопроект, то упомянул об этом резерве и включил его в документ. То есть лоббизма там никакого не было", – добавил он.
Напомним, согласно действующему законодательству не облагаются посылки из-за рубежа стоимостью до 150 евро. Кабинет министров предложил снизить эту планку до 45 евро. Однако в доработанном проекте о повышении налогов эта норма отсутствует.