В Раде пояснили, почему пока отказались от налога на посылки

В Верховной Раде пока отказались от введения налогов на посылки из-за границы стоимостью менее 150 евро. Но к идее вернутся и предоставят переходный период.

"Эта норма снята", - сказал он.

По его словам, логика здесь такая же, как и с налогом на роскошь – он касается ограниченного круга граждан, фискальный ресурс невелик (8 млрд гривен потенциальных поступлений в год). "Поэтому от него отказались именно в этом законопроекте, выбрав другую концепцию", – добавил он.

Гетманцев убежден в том, что мы должны это сделать, не резко, условно за один день, а предоставить переходный период участникам рынка.

Обоснование налога

Депутат рассказал, что основная логика этого решения даже не фискальна. Логика состоит в защите отечественного товаропроизводителя и отечественного ритейла.

"Согласно заявлениям, которые мы получили от крупных компаний, таких как Intertop, Modna Kasta, Rozetka, они уйдут с рынка как можно дольше в конце 2025 года из-за конкуренции, которую им создают крупные международные компании, использующие упомянутую льготу по налогообложению международных посылок, продавая свой товар через логистические склады, организованные на территории Польши", - пояснил Гетманцев.

Гетманцев опроверг информацию, что эту норму пролоббировали крупные ритейлеры. "Нет, это неправда. У нас есть законопроект №5810, разработанный еще три года назад. Кабинет министров подал его еще до полномасштабной войны на выполнение Соглашения об Ассоциации с ЕС, согласно которому облагаться налогом должны международные посылки начиная от "нулевой" стоимости. И, я думаю, когда в 2024 году Минфин разрабатывал налоговый законопроект, то упомянул об этом резерве и включил его в документ. То есть лоббизма там никакого не было", – добавил он.