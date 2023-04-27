В Раде объяснили, могут ли мужчинам в Украине запретить поступать в университеты

В Верховной Раде не планируют вводить запрет на получение высшего образования для мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы подкомитета по вопросам высшего образования Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Юлии Гришиной в эфире Радио Свобода.
"Пока это все слухи, которые распространяются по Telegram-каналам. Никакой официальной информации о таких законодательных инициативах у нас нет. Такие ограничения должны быть предусмотрены специальными законами. По состоянию на данный момент нет в разработке в Комитете образования точно, в других комитетах также не слышала о специальных такие законы, которые устанавливали запреты", - сказала Гришина.
Депутат отметила, что запрет на получение образования мужчинам нелогичен и такого закона, по его мнению, не может быть, поскольку это дискриминация.
"Нельзя запрещать мужчинами высшее образование только потому, что они могут получить повестку", - добавила Гришина.
Отметим, что по Конституции на период военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы человека, в том числе и право на получение образования. Однако в комитете пока нет никакой законодательной инициативы по этому поводу.
Напомним, ранее в украинском инфопространстве начали распространять слухи о том, что военнообязанным мужчинам на период действия военного положения могут запретить поступать в вузы, поскольку такое обучение позволяет временно получать отсрочку от призыва в армию.
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