В Раде пообещали наказывать работников ТЦК за нарушение прав человека
Сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время проведения мобилизации не должны нарушать права человека, потому что за это их ожидает наказание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в эфире телеканала "Киев 24".
По его словам, бесспорно, что в процессе осуществления мобилизационных мероприятий нарушать права человека, право на неприкосновенность частной жизни, право на собственность, которое не ограничивается военным положением, нельзя.
"И здесь любые меры должны осуществиться с соблюдением уважения к человеческому достоинству, потому что право на человеческое достоинство это то, что вообще не может быть ограничено даже в условиях военного положения", - пояснил нардеп.
Он уточнил, что бывают случаи, которые приобретают не только общественную огласку, но на них реагируют правоохранительные органы, если в действиях представителей ТЦК и СП есть признаки правонарушения то ли уголовные, то ли административные, а дальше они регистрируются и расследуется.
"Очень много представителей ТЦК СП после таких скандальных случаев нарушения прав человека, они просто перестают быть представителями ТЦК СП и отправляются в боевые подразделения", - добавил Вениславский.
Скандальные случаи во время работы представителей ТЦК
За время проведения в Украине мобилизации неоднократно случались ситуации, когда представители ТЦК и СП могли нарушать закон. Поэтому правоохранители проводят расследование по каждому такому факту и отчитываются о проделанной работе.
К примеру, в прошлом году правоохранители сообщили о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы двум работникам Самборского военкомата.
А в январе 2024 года правоохранители закончили расследование в отношении двух сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки Тернополя. Их обвиняют в пытках мобилизованных.
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