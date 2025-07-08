В Раде обсуждают необходимость анализа пилота по восстановлению громад

Более 11 млрд грн государство уже потратило на пилотное восстановление шести разрушенных населенных пунктов. Но до сих пор нет ответа: сработала ли эта модель - и если нет, что именно пошло не так. Отсутствие данных о результатах ставит под сомнение саму идею масштабирования пилота.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

Проект, который охватил шесть населенных пунктов - Бородянку, Мощун, Тростянец, Ягодное, Посад-Покровское и Циркуны, - должен был стать моделью для будущего комплексного восстановления разрушенных городов и сел. Однако, как признает Шуляк, сегодня нет реальных цифр, которые бы позволяли объективно оценить эффективность этих мероприятий.

"Мы до сих пор не понимаем, стал ли этот эксперимент успешным. Нужно исследовать, что не получилось и почему. Иначе мы потянем эти ошибки в следующие проекты", - отметила Шуляк.

По ее словам, только на старте в августе 2023 года на проект выделили 3,35 млрд грн. В августе 2024 - еще 2,7 млрд. В марте 2025 - 5,2 млрд. Суммарно - более 11 млрд гривен.

Один из шести пилотных населенных пунктов - Циркуны на Харьковщине - пришлось вывести из проекта в ноябре прошлого года. Причина - критический уровень заминирования.

"Недостаточное внимание к этому фактору еще на этапе планирования разрушило весь проект. На таких территориях невозможно жить. Это опасно", - пояснила Шуляк.

Это, подчеркнула нардеп, свидетельствует о необходимости разработки четких критериев, по которым государство должно принимать решение о восстановлении разрушенных городов.

Среди таких критериев - не только степень разрушений, но и уровень безопасности, заминированности, географическое положение, экономическая целесообразность, стратегическое значение, наличие ресурсов и демографический состав населения. Без системного подхода, считает Шуляк, невозможно обеспечить эффективное восстановление.

Парламентарий отметила, что обобщения и исследования результатов экспериментального проекта пока нет.

В то же время в сентябре 2024 года аналитики Transparency International сообщили, что за год реализации проекта удалось восстановить только один объект из более 300 запланированных - менее 0,5% общего объема. А в марте 2025 года стало известно, что в селе Посад-Покровское Херсонской области, несмотря на вхождение в проект, ни один дом не был полностью восстановлен.

Это вызывает беспокойство, учитывая, что восстановление таких населенных пунктов имеет не только гуманитарное и стратегическое значение для возвращения населения. Дело в том, что без исследования результатов государство не сможет охватить восстановлением все разрушенные войной громады.

Как отметила Шуляк, на уровне законодательства - согласно законопроекту "Об основных принципах восстановления", решение о комплексном восстановлении разрушенных войной городов и городков, включая города- братские могилы вроде Бахмута, предлагается принимать с учетом степени разрушений, уровня ситуации с безопасностью, географического расположения и прочего.