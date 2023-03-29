В Раде обсуждают возможность посылать повестки через мессенджеры

"Мы сейчас рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщения о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, то есть отправлять повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом", - заявил Вениславский.

По его словам, к началу полномасштабного вторжения база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. По мнению нардепа, уже есть технические возможности убедиться, что повестка была доставлена онлайн.

"Должны быть откровенными: действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что в результате есть очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы. Но поскольку они находятся не по месту регистрации, и не все стали на военный учет по месту фактического проживания есть проблемы с призывом", - пояснил нардеп.

Напомним, недавно заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что пока не прорабатывается вопрос об интеграции повесток в "Дію".

Кроме того, Маляр сообщила, когда может начаться мобилизация женщин-медиков.

Более подробно о вопросе постановки женщин на военный учет можете узнать в материале РБК-Украина "Война не имеет пола". Зачем нужен военный учет женщин и как он будет работать”.

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