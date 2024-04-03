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В Раде назвали сроки голосования за закон о мобилизации

Фото: Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации (facebook.com lunchenkovaleriy)
Автор: Карина Левицкая

На ближайшем заседании Верховной рады законопроект о мобилизации может быть внесен на рассмотрение парламента.

Об этом сказал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Стефанчук выразил надежду, что на ближайшем заседании Верховной рады законопроект о мобилизации будет внесен на голосование.

"Этот законопроект уже прошел обсуждение в Комитете Верховной рады, сейчас готовится таблица сравнения ко второму чтению. Я очень надеюсь, что на ближайшем заседании Верховной рады этот законопроект будет внесен в зал", - сказал Стефанчук.

 

Нововведение в мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

В настоящее время новый законопроект находится на рассмотрении в Комитете по национальной безопасности. Нардепы подали к нему уже более 4 тысяч правок.

Мы также сообщали, что во вторник, 2 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.

Также глава государства подписал закон о запуске электронного военнообязанного кабинета. Сам закон был принят еще в январе этого года. Он позволит упростить бюрократические вопросы.

О том, как именно изменится мобилизация в ближайшее время – в материале РБК-Украина.

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