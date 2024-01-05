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В Раде намерены создать комитет по вопросам НАТО, - Стефанчук

Фото: председатель Верховной рады Руслан Стефанчук (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Верховной раде намерены в ближайшее время создать комитет, где будут обсуждать адаптация украинского законодательства к стандартам НАТО.

Об этом заявил глава Верховного совета Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Поскольку мы заходим в преддверие Вашингтонского саммита, я инициирую создание комитета по НАТО. Есть идея в ближайшее время создать отдельный комитет, который взял бы на себя все функции приведения украинского законодательства к стандартам НАТО. Если мы хотим прогресса в НАТО, у нас должны быть люди, которые ведут эту тематику в парламенте", - заявил он. 

Стефанчук добавил, что сейчас у Украины есть два важных внешнеполитических вектора, связанные с Европейским союзом и Североатлантическим альянсом.

При этом Стефанчук отметил, что тематика ЕС является предметом обсуждения для отдельного комитета, тогда как НАТО "почему-то не имеет такого парламентского внимания".

"Именно поэтому я бы очень хотел, чтобы был создан комитет, который как раз и занимался бы законодательством о НАТО, потому что имеем очень большие вызовы: Вашингтонский саммит, где мы должны получить очень хороший для Украины результат, а для этого должны быть люди, которые институционно занимаются этими вопросами", - объяснил глава Верховной рады.

Вступление Украины в НАТО

30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.

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Руслан СтефанчукВерховная рада