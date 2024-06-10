В Раде хотят освободить от наказания за дезертирство в случае возвращения в часть

Предлагается установить, что человек, которое во время действия военного положения впервые совершил уголовное правонарушение, предусмотренное статьями 407 (Самовольное оставление воинской части или места службы), 408 (Дезертирство), может быть освобожден от уголовной ответственности.

Для этого нужно, чтобы военный до окончания досудебного расследования добровольно заявил следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения службы.

Механизм освобождения от уголовной ответственности военнослужащих возможен только при предоставлении командиром (начальником) воинской части (учреждения) письменного согласия на продолжение прохождения военной службы таким военнослужащим.

Обоснование проекта

Как отмечают авторы проекта, согласно статистическим данным, только за январь-апрель 2024 года зарегистрировано 10 584 уголовных производств по статье 407, и 7 306 производств по статье 408. Всего на сегодняшний день в производстве органов досудебного расследования находится почти 19 тысяч военных уголовных правонарушений

В то же время в действующем уголовном законодательстве отсутствуют правовые основания для возможности освобождения во время действия военного положения военнослужащих ВСУ от уголовной ответственности за впервые совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 407, 408 Уголовного кодекса Украины и при условии их искреннего раскаяния и желания вернуться для прохождения военной службы.