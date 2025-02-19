В Раде хотят запретить продажу энергетиков подросткам

Проект предусматривает запрет продажи энергетических напитков с высоким содержанием стимулирующих средств лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а также другие ограничения, касающиеся процедуры реализации соответствующих напитков.

Кроме того, при производстве энергетических напитков будет запрещено добавление ингредиентов (веществ), которые стимулируют центральную нервную систему, в объемах, превышающих определенный максимально допустимый уровень их концентрации в энергетических напитках.

Обоснование проекта

Как отмечают авторы проекта, в настоящее время энергетические напитки стали распространенным видом пищевой продукции и активно потребляются различными категориями людей.

Благодаря своему химическому составу (среди ингредиентов, которые входят в состав энергетических напитков, встречаем кофеин, таурин, гуарана, витамины группы В, растительные производные, а также другие добавки) "энергетики" обладают способностью стимулировать центральную нервную систему человека, легко усваиваются организмом и на короткий промежуток времени создают ощущение бодрости, улучшение настроения, повышают активность и работоспособность.

"В то же время указанные ощущения появляются у человека за счет мобилизации резервов организма и постоянное употребление напитков со стимулирующим эффектом способно привести к истощению этих резервов, в дальнейшем вызвать повышенную усталость, нарушение сна, нервные расстройства и депрессию", - говорится в пояснительной записке.

Авторы приводят данные исследований, которые якобы доказывают вред энергетических напитков.

По данным авторов проекта, такие страны, как Латвия, Литва, Польша и другие, уже запретили продажу детям энергетических напитков, которые содержат повышенный уровень кофеина и других стимулирующих веществ.

Нормы законопроекта

Законопроектом предлагается внесение изменений в закон "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов.

В закон добавляются новые термины: