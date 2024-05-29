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В Раде хотят разрешить баллотироваться в депутаты выехавшим за границу во время войны

Украина, Среда 29 мая 2024 14:00
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В Раде хотят разрешить баллотироваться в депутаты выехавшим за границу во время войны Фото: Рада хочет отменить ценз оседлости для выборов президента и депутатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В парламенте зарегистрирован проект изменений в Избирательный кодекс Украины о противодействии сексизму в избирательных процессах и обеспечении сбалансированного представительства женщин и мужчин в Верховной раде и местных советах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект №11300.

Проектом вносится уточнение о цензе оседлости, а именно, что пребывание за границей во время действия военного положения не является основанием для отказа в регистрации кандидата в президенты Украины или в народные депутаты.

Кроме того, проектом дается определение понятию "сексизм" во время избирательного процесса и устанавливается запрет на распространение агитационных материалов, которые содержат признаки сексизма или подстрекают к cексизму.

Также вводится усиление гендерной квоты путем сохранения нумерации в избирательных списках, в случае выбытия кандидата, а также путем замещения депутата, следующего за очередностью такго же пола.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, из-за полномасштабного вторжения в Украину появились новые вызовы для политического участия женщин. Это, в частности, и вынужденная миграция за пределы Украины, ведь пребывание за пределами Украины в течение более 183 дней в течение года лишает человека права баллотироваться на пост президента или в Верховную раду.

"Таким образом, по состоянию на данный момент миллионы украинок, вынужденно находящихся за границей, в случае их возвращения в Украину будут лишены возможности реализовать свое конституционное право на участие в выборах в качестве кандидатов", - пишут авторы проекта.

Напомним, из-за военного положения в Украине не проводятся ни президентские, ни парламентские, ни местные выборы. Сейчас только 22% украинцев поддерживают идею проведения общенациональных выборов в Украине (президентских или парламентских) до завершения войны.

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