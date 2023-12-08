RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде антирекорд: еще трех нардепов лишили мандатов

Фото: еще трое нардепов были лишены мандатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Парламент лишил депутатских полномочий еще трех нардепов. Таким образом в Верховной раде остался 401 нардеп, это новый антирекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Верховная рада лишила депутатских полномочий мажоритарщиков Максима Ефимова (фракция "Восстановление") и Дмитрия Шпенова (внефракционный). Также был лишен мандата нардеп Виталий Данилов из фракции "Батькивщины". Он пришел в парламент под номером 16 в списке партии.

Сейчас в Раде 401 нардеп - это новый антирекорд. Но Данилова должен заменить другой депутат по списку "Батькивщины".

Что этому предшествовало

Напомним, в ноябре нардеп Виталий Данилов из фракции "Батькивщины" написал заявление о сложении депутатского мандата. Причины такого решения - неизвестны.

Также в ноябре Дмитрий Шпенов написал заявление о сложении мандата. Он избрался в текущий состав Рады как безпартийный самовыдвиженец из округа в Днепропетровской области. Являлся членом Комитета по вопросам правовой политики.

В начале декабря о своем решении выйти из парламента сообщил народный депутат из группы "Восстановление Украины" Максим Ефимов. Он заявил, что не сможет продолжить работу в Раде, потому что организует жизнедеятельность Краматорской общины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада