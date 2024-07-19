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В Раде анонсируют создание условий для ветеранского предпринимательства

Фото: в Раде анонсируют создание условий для ветеранского предпринимательства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В парламенте готовят ряд законопроектов, направленных на создание условий для развития ветеранского предпринимательства, а также обеспечение их жильем благодаря новой жилищной политике. Отдельно важно уделять не меньшее внимание для развития адаптивных видов спорта, поскольку они – залог не только физической адаптации украинских защитников, но и психологической.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, сейчас в Верховной Раде огромное количество проектов, так или иначе связанных с ветеранской политикой, поэтому есть уверенность, что в Украине примут соответствующие законы, связанные как с ветеранским предпринимательством, так и с жилищным законодательством для ветеранов.

"Наша цель - чтобы все ветераны и члены их семей были обязательно обеспечены жильем по всем стандартам Европейского Союза, к которому мы стремимся. Впрочем, сегодня важны не только жилье и предпринимательство ветеранов, но и реабилитация и адаптация к гражданской жизни. Как показал опыт , отличные результаты в этом направлении дают адаптивные виды спорта", - отметила Шуляк.

Она пояснила, что вместе с Федерацией стронгмена Украины "Слуга народа" открыли всеукраинские спортивные соревнования по адаптивным видам спорта среди ветеранов и действующих военнослужащих "Сильные Украины". Под главным судейством Василия Вирастюка эти соревнования вдохновляют и мотивируют наших участников к новым достижениям.

Основные цели соревнований:

  • Улучшить физическое, психическое и эмоциональное здоровье посредством физической активности и командной работы;
  • Социальная адаптация и интеграция ветеранов, которые получили физические или психологические травмы, лиц с инвалидностью;
  • Мотивация к развитию и участию в престижных всеукраинских и международных соревнованиях;
  • Создание ветеранского спортивного сообщества, спортивных послов и лидеров-ветеранов в регионах.

"Как показал кейс Сильных Украины, адаптивные виды спорта - чрезвычайно действенный способ реинтеграции и реабилитации ветеранов. Поэтому мы стремимся, чтобы о нем больше узнало и Министерство по делам ветеранов, и Министерство молодежи и спорта. Наши ветераны нуждаются в поддержке возвращения к гражданской жизни, и спорт играет важную роль в этом процессе, уменьшает социальную изоляцию, способствует новым социальным связям и предоставляет платформу для самовыражения и достижений", - отметила Шуляк.

Парламентарий также добавила, что переход от льготного пожизненного обеспечения ветеранов к системе мотиваций и самореализации в гражданской жизни после окончания военной службы в итоге будет иметь положительное влияние на развитие гражданского общества в целом, усиление экономической и предпринимательской способности граждан.

По ее словам, система государственной соцподдержки ветеранов должна быть обновлена в соответствии с потребностями сегодняшних ветеранов. Для этого предварительно необходимо провести всестороннее исследование, анализ и прогнозирование потребностей ветеранов, их семей и семей погибших.

"Обновлять политику по отношению к ветеранам должно также все украинское общество. И делать это важно на принципах простоты, понятности, безбарьерности, уважения к ветерану, предоставления механизмов и поддержки для самостоятельного улучшения им своего благосостояния в гражданской жизни после военной службы. Среди важных проектов - обеспечение занятостью и достойным трудом, сокращение очереди на жилье, трансформация сети госпиталей в современные реабилитационные центры, создание сети современных сервисных офисов по делам ветеранов и т.д.", - подытожила глава партии "Слуга народа".

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Слуга народа