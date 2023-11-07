RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде анонсировали отставку одного из министров

Фото: Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

На этой неделе Верховная рада отправит в отставку одного из министров. Кандидатом на увольнение стал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

"Анонсирую на этой неделе увольнение одного из министров Кабинета министров", - написал нардеп в своем Telegram-канале.

Арахамия не назвал имя министра, но, по словам другого нардепа - Ярослава Железняка (фракция "Голос"), - правительство покинет министр спорта Вадим Гутцайт.

"Уволят министра спорта - Вадима Гутцайта", - анонсировал Железняк в своем Telegram-канале.

Эту же информацию в разговоре с РБК-Украина подтвердили и источники в монобольшинстве.

Кто такой Вадим Гутцайт

До политической карьеры Вадим Гутцайт был известен как украинский фехтовальщик, саблист и олимпийский чемпион. В марте 2020 года он был назначен министром молодежи и спорта, а с 17 ноября 2022 года он занимает еще и пост президента Национального олимпийского комитета Украины.

О возможности отставки Гутцайта говорили в начале 2023 года. Тогда, по данным РБК-Украина, "кресло шаталось" сразу под восемью министрами, в частности, это касалось Сергея Шкарлета, Александра Ткаченко и Павла Рябикина, впоследствии действительно потерявших свои должности.

Во время полномасштабного вторжения РФ Гутцайт отметился скандальным решением о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, на которых есть представители РФ или Белоруссии. Это решение вызвало критику среди спортивного сообщества, так как делало невозможным участие в отборе на Олимпийские игры. Впоследствии запрет был отменен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Давид АрахамияВерховная рада