В Раде анонсировали реформу ФОПов по польской модели

Главное:

После войны в Украине могут реформировать упрощенную систему для ФОП.

Новая модель предусматривает лимит дохода до 2 млн евро.

Ставки налогов хотят сделать дифференцированными.

Во власти заявляют, что система должна работать только для малого бизнеса.

До завершения войны изменений внедрять не планируют.

По словам Даниила Гетманцева, будущая модель упрощенной системы уже заложена в Национальной стратегии доходов. Она предусматривает подход, похожий на польский.

''Она предусматривает, с одной стороны, значительное увеличение лимита - вплоть до 2 миллионов евро, а с другой - дифференцированные ставки налогообложения в зависимости от вида деятельности и доходов'', - заявил нардеп.

В то же время, по его словам, до завершения войны реформу внедрять не будут.

Гетманцев отметил, что упрощенная система налогообложения должна работать исключительно для малого бизнеса. По его мнению, сейчас крупный и средний бизнес использует ФОП для минимизации налогов.

''Упрощенная система налогообложения должна существовать исключительно для малого бизнеса. Она не может и не будет системообразующей в стране'', - сказал он.

Также в Раде критикуют нынешнюю систему лимитов для плательщиков НДС. Гетманцев отметил, что сейчас для бизнеса на общей системе действует лимит в 1 млн грн, тогда как для ФОП третьей группы он значительно выше.

По мнению депутата, в Украине должен действовать единый подход для всех форм бизнеса - независимо от того, это ФОП, ООО или крупная корпорация.

При этом Гетманцев заверил, что для малого бизнеса условия не должны ухудшиться. Он привел пример Польши, где для торговли действует налог в 3% от доходов, тогда как в Украине сейчас для третьей группы ФОП ставка составляет 5%.

''Люди как работали, так и будут работать, если бизнес действительно малый'', - добавил он.