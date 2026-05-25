В Раде анонсировали реформу ФОПов по польской модели

15:25 25.05.2026 Пн
2 мин
В Верховной Раде заявили о возможной реформе упрощенной системы налогообложения после завершения войны
aimg Анастасия Мацепа
Фото: В Раде заявили о возможной реформе упрощенной системы для ФОПов после войны (Getty Images)

В Украине после завершения войны могут реформировать упрощенную систему налогообложения для ФОП по модели, похожей на польскую. В частности, речь идет об увеличении лимита дохода и введении различных ставок налогов в зависимости от вида деятельности.

Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью SPEKA, сообщает РБК-Украина.

Главное:

  • После войны в Украине могут реформировать упрощенную систему для ФОП.
  • Новая модель предусматривает лимит дохода до 2 млн евро.
  • Ставки налогов хотят сделать дифференцированными.
  • Во власти заявляют, что система должна работать только для малого бизнеса.
  • До завершения войны изменений внедрять не планируют.

По словам Даниила Гетманцева, будущая модель упрощенной системы уже заложена в Национальной стратегии доходов. Она предусматривает подход, похожий на польский.

''Она предусматривает, с одной стороны, значительное увеличение лимита - вплоть до 2 миллионов евро, а с другой - дифференцированные ставки налогообложения в зависимости от вида деятельности и доходов'', - заявил нардеп.

В то же время, по его словам, до завершения войны реформу внедрять не будут.

Гетманцев отметил, что упрощенная система налогообложения должна работать исключительно для малого бизнеса. По его мнению, сейчас крупный и средний бизнес использует ФОП для минимизации налогов.

''Упрощенная система налогообложения должна существовать исключительно для малого бизнеса. Она не может и не будет системообразующей в стране'', - сказал он.

Также в Раде критикуют нынешнюю систему лимитов для плательщиков НДС. Гетманцев отметил, что сейчас для бизнеса на общей системе действует лимит в 1 млн грн, тогда как для ФОП третьей группы он значительно выше.

По мнению депутата, в Украине должен действовать единый подход для всех форм бизнеса - независимо от того, это ФОП, ООО или крупная корпорация.

При этом Гетманцев заверил, что для малого бизнеса условия не должны ухудшиться. Он привел пример Польши, где для торговли действует налог в 3% от доходов, тогда как в Украине сейчас для третьей группы ФОП ставка составляет 5%.

''Люди как работали, так и будут работать, если бизнес действительно малый'', - добавил он.

