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У Раді чекають від ЄС чітку позицію щодо претензій по безвізу

Автор: Мілан Лєліч

У Верховній раді України в питанні претензій щодо безвізового режиму з Євросоюзом чекають від Брюсселя чітку юридичну позицію. Мова йде про можливу загрозу для безвізу у зв'язку з ситуацією навколо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Закриття Європи. Чи загрожує українцям втрата безвізу".

Нардеп від "Слуги народу" і голова парламентського комітету з міжнародних справ Олександр Мережко в коментарі РБК-Україна зазначив, що від ЄС варто дочекатися офіційної і чіткої юридичної позиції з даного питання.

"Якщо, приміром, хтось із представників ЄС незадоволений діями України, було б правильно надати чітку офіційну юридичну позицію, з посиланням на норми права, які нібито порушила Україна. Є тільки незрозумілі натяки і заяви про те, що Україна нібито порушує якісь умови, але цього недостатньо", - заявив Мережко.

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У той же час колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, що ЄС вважає антикорупційну інфраструктуру запорукою будь-яких реформ і прогресу України. На даний момент він не бачить загрози безвізу, але заяви європейських чиновників назвав "передостаннім попередженням для України".

Нагадаємо, раніше депутат Європарламенту від Німеччини, член комітету у закордонних справах Віола фон Крамон заявила, що уряд України нібито спішно проштовхує кандидатів на пост голови САП. Цим українська сторона ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС.

Сьогодні високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель запевнив, що Україна відповідає вимогам для безвізу.

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