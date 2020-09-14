У Раді заявили про гальмуванні деяких процесів з боку міністра оборони

Фото: Олександр Завітневич (прес-служба Завитневича)

Міністр оборони Андрій Таран гальмує деякі процеси в робочих групах. Зокрема, йде гальмування по роботі з виділенням житла військовослужбовцям та створення військової поліції.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна, заявив глава комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич.

Завітневич не знає, чи це було свідоме гальмування чи ні.

"Певні питання, навіть ініційовані президентом, коли відбулася зміна міністра, загальмувалися. Тоді я і на комітеті, і в телефонних розмовах Андрію Васильовичу (Тарану, - ред.) говорив, що, будь ласка, треба прискорити роботу, наприклад, робочої групи щодо виділення житла військовослужбовцям. Ми тільки в цьому році повинні видати 45 тисяч квартир. Є також гальмування створення військової поліції", - сказав Завітневич.

Нагадаємо, у вересні 2019 року тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк назвав створення військової поліції одним з пріоритетів Міноборони.

Очікувалося, що Міноборони внесе у Верховну раду законопроект про військової поліції до кінця лютого.