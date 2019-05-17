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У Раді заявили про необхідність підвищення зарплати в ПФУ

Новини » Політика    17.05.2019 - 22:06
У Раді заявили про необхідність підвищення зарплати в ПФУ
Ілюстративне фото (shkvarki.org)

Працівникам ПФУ вже підвищували зарплати протягом 2017-2019 років

У Верховній раді заявили про необхідність підвищення заробітної плати працівникам Пенсійного фонду України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління апарату Верховної ради.

Так, 16 травня у комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянули стан функціонування ПФУ.

У ході засідання зазначалося, що питання про перегляд і підвищення розміру зарплати працівникам ПФУ залишається актуальним.

"Не дивлячись на підвищення середньої заробітної плати працівників органів Пенсійного фонду протягом 2017-2019 років, залишається актуальним питання про перегляд і підвищення розміру заробітної плати, особливо тих працівників, які безпосередньо працюють з громадянами та всіма відвідувачами, які звертаються за пенсійними послугами", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, ПФУ 2 травня розпочав фінансування пенсій за травень та житлових субсидій за квітень. За даними фонду, вже перераховані перші 1,5 млрд гривень на пенсії і 122,2 млн гривень на монетизовані субсидії.

Як писало РБК-Україна раніше, фонд оприлюднив дані щодо кількості пенсіонерів та середнього розміру виплат на 1 квітня 2019 року. За даними фонду, станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічувалося 11,4 млн пенсіонерів. Середня пенсія з початку року зросла на 253,38 грн до 2899,04 грн.

Додамо, Пенсійний фонд України з 1 березня провів автоматичний перерахунок пенсій відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". З 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 тис. пенсіонерів. Згідно з постановою Кабміну, для індексації використовується коефіцієнт 1,17, але підвищення не може бути менше 100 грн.

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