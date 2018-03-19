У Раді зареєстрований законопроект, що забороняє заходити в парламент зі зброєю

У Верховній раді України зареєстрований законопроект №8155 "Про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", що забороняє заходити в парламент зі зброєю. Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Як зазначається у пояснювальній записці до документу, положеннями законопроекту пропонується оновити основоположні засади нормативного, у тому числі підзаконного, регулювання порядку забезпечення безпеки органів державної влади та їх посадових осіб.

"З метою посилення безпеки пропонується передбачити, що до будинків, де працюють Верховна рада України, президент України, Кабінет міністрів України, а також будинків, де працюють інші органи державної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, а також особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами, отруйними і сильнодіючими речовинами", - йдеться у пояснювальній записці.

При цьому законопроект передбачає, що держохороні надаються відповідні повноваження, які дозволять належним чином забезпечувати режим безпеки для органів державної влади України.

За словами глави парламенту Андрія Парубія, законопроект передбачає, що ніхто не має права входити в приміщення органів державної влади із зброєю.

"Особистий огляд народного депутата забороняється, якщо інше не встановлюється законом...Народний депутат, незважаючи на свій статус, проходить крізь рамку (на вході до парламенту, - ред.) і якщо рамка показує, що в нього є зброя, він повинен її залишити в сейфах на вході, які перебувають під наглядом представників УДО і тільки після того може заходити до парламенту", - зазначив Парубій у ході брифінгу за результатами засідання погоджувальної ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулого тижня нардеп Надія Савченко прийшла до Ради із зброєю.