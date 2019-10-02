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У Раді зареєстрували два законопроекти про земельну реформу

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Законопроекти пакету про земельну реформу зареєстрували представники "Слуги народу"

У Верховній раді представники фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроекти №2195 про земельних торгах через відкриті електронні аукціони та №2194 про внесення змін у земельний кодекс для дерегуляції у сфері земельних відносин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

На даний момент текст законопроекту не опублікований.

За словами одного з авторів законопроекту №2195 народного депутата від "Слуги народу" Роксолани Підласи, згідно з проектом продаж і арена землі буде здійснюватися онлайн через систему ProZorro.

"Ще одна важлива новина - сьогодні ми з колегами з "Слуга народу" зареєстрували законопроект щодо земельних торгах (продаж та оренда) через відкриті електронні аукціони "ProZorro.Продажу". Більше ніяких ударів гонгу і гір папери за закритими дверима. Всі аукціони - тільки онлайн. №2195 - один з трьох законопроектів пакету земельної реформи і дуже важливий. Без рівного доступу до земельних аукціонів - про конкуренцію і ринкову ціну не може бути й мови", - написала Підласа Facebook.

Нагадаємо, 25 вересня Кабінет міністрів України подав у Верховну раду законопроект про скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Бюджеті на 2020 рік закладені кошти на проведення земельної реформи та запровадження ринку землі. На здешевлення кредитів для охочих купити землю закладено 4,4 млрд гривень.

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