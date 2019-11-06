У Раді заблокували підписання закону про анбандлінг

У Верховній раді України заблокували підписання законопроекту №2239-1 "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У Раді зареєстрували проект постанови №2239-1-П "Про скасування рішення Верховної ради України про прийняття у другому читанні і в цілому проекту закону "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з відділенням діяльності з транспортування природного газу".

До розгляду постанови підписання закону заблоковане для спікера Ради Дмитра Разумкова і відповідно для президента Володимира Зеленського.

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