У Раді виступили на захист вкладників недобудови в Києві

Депутатське об'єднання "Антирейдерська коаліція" написало звернення в Офіс генерального прокурора та до міністра внутрішніх справ через ситуацію з недобудовою ЖК "Міністерський" в Києві.

Про це написав народний депутат Олександр Качура на своїй сторінці в Facebook.

"Люди просять одного - припинити тиск Нацполіції на сумлінного забудовника, який взяв на себе зобов'язання завершити об'єкт. До цього довгий час будівництво було зупинено у зв'язку з рейдерським захопленням компанії. Поліція повинна карати бандитів, які виводили кошти з фірми-забудовника і розкрадали майно, а не заважати постраждалій стороні отримати ключі від квартир", - пише нардеп.

За його словами, результатами зустрічі з представником Офісом генпрокурора стала домовленість про те, що буде проведено прийом з профільним заступником генерального прокурора та представниками ініціативної групи забудовника.

Нагадаємо, у четвер, 23 липня, вкладники ЖК "Міністерський" прийшли під стіни Офісу Генерального прокурора з вимогою припинити тиск на компанію, яка добудовує об'єкт. Як відомо, довгий час будівництво було зупинено у зв'язку з рейдерським захопленням компанії.

Замовник будівництва ПРАТ "Енергополь-Україна" - вивело майно на іншу компанію на загальну суму 250 млн грн.

Кінцевим бенефіціарним власником "Енергополь-Україна" є польська компанія "Креси інвест", якою керує великий підприємець з Польщі Єжи Вишневський.

Раніше Качура, виступаючи з трибуни парламенту, заявив, що в "Антирейдерську коаліцію" звернулися постраждалі вкладники, які попросили захистити їх від колишнього директора, екс-заступника директора з юридичних питань Дениса Степанова, а також власника компанії Шемански Даріуша.

26 квітня 2019 року Головне управління Нацполіції Києва вніс до ЄРДР відомостей про відкриття кримінального провадження №12019100050003152 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4. ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

4 жовтня 2019 року Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на низку квартир і нежитлових приміщень в ЖК "Міністерський" (справа №752/20622/19).