У Раді затвердили розсадку нардепів від партій

На загальному засіданні підготовчої групи роботи Верховної ради 9 скликання було одноголосно прийнято рішення про розсадку політичних партій у сесійному залі. Про це заявив голова підготовчої депутатської групи та голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому друга підготовча депутатська підгрупа розподілить місця розсадки депутатів-самовисуванців.

"На засіданні другої підгрупи було прийнято рішення щодо розміщення політичних партій… Розміщення у цих секторах буде відбуватись уже всередині політсил. Вони будуть визначатися, хто де саме буде сидіти. А далі ми приймемо це як рішення. Щодо депутатів-самовисуванців ситуація складніша. Адже всі будуть бажати якісь окремі місця, це буде викликати велику дискусію", - заявив Разумков.

За його словами, майже всі партії надали свої пропозиції щодо розміщення депутатів у сесійному залі.

"До мене як до голови підготовчої депутатської групи надійшла тека пропозицій щодо того, хто і де бажає бути розміщений. Частина пропозицій надійшла від партій, частина - від самовисуванців. Ми виходили виключно зі свого бачення, де б їм було комфортніше бути розміщеними в залі ВРУ. Але сьогодні ми з вами остаточно погодили розсадку в залі. "Батьківщина" вже надала пропозиції щодо розміщення депутатів від партії у залі; партія "ЄС" надасть. Я прошу і представників партії "Слуга народу" щодо розміщення у залі ВРУ. "Опозиційна платформа" мабуть теж. Партія "Голос" вже надала свої пропозиції", - додав Разумков.

Також під час загального засідання представники другої підготовчої депутатської підгрупи заявили, що затвердять місця розміщення самовисуванців 27 серпня.

"Листи з пропозиціями направляються… до другої підготовчої підгрупи. Вона їх опрацює та проведе консультації з самовисуванцями", - заявив Разумков.

Нагадаємо, голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що коаліційну угоду підпишуть на першому засіданні Верховної ради IX скликання 29 серпня. Разумков підкреслив, що "прем'єром буде той, кого підтримає коаліція".

Як писало РБК-Україна, під час загального підготовчого засідання новообраних народних депутатів схвалений план-сценарій першого урочистого засідання Верховної ради, яке відбудеться 29 серпня.