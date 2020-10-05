У Раді спростили порядок допуску журналістів на період карантину

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи по попередженню виникнення гострої респіраторної хвороби" від 12 березня 2020 року. У період карантину у прес-центрі Ради зможуть працювати до 120 журналістів, а в ложі преси - до 30.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті Інформаційного управління Апарату Верховної ради.

"Встановити, що від телевізійних каналів допускається не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформаційних агентств - до 2 осіб, від інших видань - по 1 людині", - йдеться у розпорядженні.

Крім того, апарат ВР повинен організувати допуск журналістів до будівлі Верховної ради через під'їзд №1 і допуск операторів/фотокореспондентів з обладнанням в ложу преси балкона дотримуючись черги після отримання на відповідному посту охорони разового додаткового пропуску, який повертається на цей пост охорони після закінчення робочого дня.

Також апарат повинен організувати матеріально-технічне забезпечення роботи представників ЗМІ в прес-центрі.

Зазначимо, що з початку обмежувальних заходів у зв'язку з карантином представники ЗМІ працюють в прес-центрі Верховної ради на третьому поверсі будівлі парламенту. При цьому для роботи журналістів поки закриті кулуари другого поверху ВР, де зазвичай відбувалося спілкування нардепів з представниками ЗМІ.

Нагадаємо, на початку березня Дмитро Разумков підписав розпорядження, згідно з яким був припинений прийом громадян і обмежений допуск до адміністративних і службових будівель Верховної ради. Заборона стосується усіх осіб, окрім нардепів, їх помічників, працівників Апарату парламенту і журналістів, які пройшли додаткову акредитацію.

Крім того, Верховна рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів.