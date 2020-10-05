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У Раді спростили порядок допуску журналістів на період карантину

Автор: РБК-Україна

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи по попередженню виникнення гострої респіраторної хвороби" від 12 березня 2020 року. У період карантину у прес-центрі Ради зможуть працювати до 120 журналістів, а в ложі преси - до 30.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті Інформаційного управління Апарату Верховної ради.

"Встановити, що від телевізійних каналів допускається не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформаційних агентств - до 2 осіб, від інших видань - по 1 людині", - йдеться у розпорядженні.

Крім того, апарат ВР повинен організувати допуск журналістів до будівлі Верховної ради через під'їзд №1 і допуск операторів/фотокореспондентів з обладнанням в ложу преси балкона дотримуючись черги після отримання на відповідному посту охорони разового додаткового пропуску, який повертається на цей пост охорони після закінчення робочого дня.

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Також апарат повинен організувати матеріально-технічне забезпечення роботи представників ЗМІ в прес-центрі.

Зазначимо, що з початку обмежувальних заходів у зв'язку з карантином представники ЗМІ працюють в прес-центрі Верховної ради на третьому поверсі будівлі парламенту. При цьому для роботи журналістів поки закриті кулуари другого поверху ВР, де зазвичай відбувалося спілкування нардепів з представниками ЗМІ.

Нагадаємо, на початку березня Дмитро Разумков підписав розпорядження, згідно з яким був припинений прийом громадян і обмежений допуск до адміністративних і службових будівель Верховної ради. Заборона стосується усіх осіб, окрім нардепів, їх помічників, працівників Апарату парламенту і журналістів, які пройшли додаткову акредитацію.

Крім того, Верховна рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед нардепів.

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