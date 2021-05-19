ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Раді вимагають від НКРЕКП зупинити імпорт електроенергії з Росії на вимогу закону

Новость на русском →
Київ, Середа 19 травня 2021 10:13
В Раді вимагають від НКРЕКП зупинити імпорт електроенергії з Росії на вимогу закону Фото: група з 20 депутатів вимагають від НКРЕКП зупинити імпорт струму з Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Група з більше ніж 20 народних депутатів звернулися до керівництва НКРЕКП з вимогою терміново зупинити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі, як того вимагає закон.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook, опублікувавши копію звернення.

"Ініціюю депутатське звернення до НКРЕКП з вимогою якомога швидше припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Звернення уже підтримали депутати фракції "ЄС" та МФО "Чиста енергія - здорове довкілля". Верховна рада уже зробила те, що потрібно для зупинки поставок. Тепер справа за Регулятором. І він має припинити це неподобство якомога швидше", - повідомив нардеп.

Ініціюю депутатське звернення до НКРЕКП з вимогою якомога швидше припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі....

Posted by Олексій Гончаренко on Tuesday, May 18, 2021

Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. З початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна рада схвалила законопроект про заборону імпорт струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Президент Володимир Зеленський підписав закон 13 травня.

Як писало РБК-Україна, 17 травня з вимогою зупинити імпорт до НКРЕКП звернулося також Міністерство енергетики України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика электроэнергия из РФ Парламент
NEWS
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні