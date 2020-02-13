У Раді схвалили пакет рекомендацій для захисту прав кримчан

Фото: засідання комітету (rada.gov.ua)

Комітет схвалив низку рекомендацій до Кабміну, РНБО та Мінветеранів

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин на виїзному засіданні в Херсонській області ухвалив "пакет" рекомендацій для захисту прав кримчан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, на засіданні, що відбулося на КПВВ "Чонгар", комітет схвалив низку рекомендацій до уряду, РНБО, Міністерства у справах ветеранів, Мін’юсту, Державної міграційної служби, Міністерства інфраструктури, Мінкульту та МОН.

"Ми звернулись до РНБО щодо розгляду питання доступу мешканців окупованих територій до українського ТБ через кодування телеканалів. Закликаємо уряд внести до парламенту законопроект, що спростить процедуру держреєстрації фактів народження та смерті на тимчасово окупованих територіях. Пропонуємо скасувати вільну економічну зону "Крим" й одночасно ухвалити закон про здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території, який не розповсюджується на фізичних осіб", - зазначив глава комітету Дмитро Лубінець.

Крім того, члени комітету рекомендують створити сервісний центр у Херсонській області, який надаватиме всі види послуг за принципом "єдиного вікна".

"Вимагаємо забезпечити доступність нотаріальних послуг на КПВВ "Каланчак" та "Чонгар", або в найближчих населених пунктах. Радимо спростити процедуру встановлення особи для мешканців окупованих територій та скасувати норму щодо відповідальності за несвоєчасне отримання українських паспортів мешканцями Криму на час тимчасової окупації", - сказав парламентар.

До списку рекомендацій увійшли вимоги організувати регулярне транспортне сполучення між КПВВ та найближчими населеними пунктами, розслідувати факти незаконних поборів на автовокзалі при пункті пропуску через адмінкордон з боку організованої злочинності, відремонтувати дорогу, облаштувати пункти цілодобового надання медичної допомоги, а також створити при Міносвіти робочу групу з вирішення проблемних питань, з якими зіштовхуються жителі тимчасово окупованих територій в цій сфері.

Нагадаємо, комітет ВР з прав людини також прийняв рішення про неможливість поставок води в Крим до його деокупації.

Як писало РБК-Україна, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що подача води в Крим з території України ніколи не була темою переговорів з Росією. За його словами, пропозиція глави фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давида Арахамії відновити подачу води до Криму для отримання переваги в переговорах по Донбасу є особистою думкою нардепа.