У Раді створили нову депутатську групу

Народні депутати створили у Верховній раді нову групу "Відновлення України". Її співголовами стали депутат-мажоритарник із Краматорська Максим Єфімов та колишній член фракції "ОПЗЖ" Ігор Абрамович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка в Telegram.

Усього до складу групи 17 парламентарів, більшість із них колишні члени фракції "ОПЗЖ".

Нагадаємо, нещодавно у Верховній раді також з'явилася депутатська група "Платформа за життя та мир". Її заснували народні депутати фракції "ОПЗЖ".

Варто зазначити, що фракція "Опозиційна платформа - За життя" призупинила свою діяльність у Верховній раді Україні.

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