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У Раді створили нову депутатську групу

Фото: нова депутатська група з'яилася у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Народні депутати створили у Верховній раді нову групу "Відновлення України". Її співголовами стали депутат-мажоритарник із Краматорська Максим Єфімов та колишній член фракції "ОПЗЖ" Ігор Абрамович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка в Telegram.

Усього до складу групи 17 парламентарів, більшість із них колишні члени фракції "ОПЗЖ".

  • Ігор Абрамович (колишній член "ОПЗЖ");
  • Анатолій Бурміч (колишній член "ОПЗЖ");
  • Олег Воронько (член фракції "Слуга народу");
  • Валерій Гнатенко (мажоритарник з Донецької області, колишній член "ОПЗЖ");
  • Артем Дмитрук (колишній член фракції "Слуга народу");
  • Максим Єфімов (мажоритарник із Краматорська);
  • Дмитро Ісаєнко (колишній член "ОПЗЖ");
  • Ігор Кісільов (колишній член "ОПЗЖ");
  • Олександр Ковальов (мажоритарник з Донецької області);
  • Олександр Лукашев (мажоритарник з Донецької області, колишній член "ОПЗЖ");
  • Володимир Мороз (мажоритарник з Донецької області, колишній член "ОПЗЖ");
  • Тетяна Плачкова (колишній член "ОПЗЖ");
  • Наталія Приходько (колишній член "ОПЗЖ");
  • Антоніна Славицька (колишній член "ОПЗЖ");
  • Вадим Столар (колишній член "ОПЗЖ");
  • Олександр Фельдман (колишній член "ОПЗЖ");
  • Олександр Юрченко (колишній член фракції "Слуга народу").

Нагадаємо, нещодавно у Верховній раді також з'явилася депутатська група "Платформа за життя та мир". Її заснували народні депутати фракції "ОПЗЖ".

Варто зазначити, що фракція "Опозиційна платформа - За життя" призупинила свою діяльність у Верховній раді Україні.

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